新华社圣保罗7月3日电（记者宫若涵）巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，在截至本月3日的一周里，巴西平均每日新增新冠死亡病例数比两周前的数据下降了25%，这意味着疫情呈下降趋势。专家认为，新冠疫苗大规模接种是近来新增死亡病例数下降的主要原因。

数据显示，在截至本月3日的一周里，巴西平均每日新增确诊病例50905例，比两周前的数据下降了29%；平均每日新增死亡病例1554例，比两周前的数据下降了25%。根据巴西主流媒体采取的计算方法，当平均日增指标与两周前数据相比下降超过15%时，意味着疫情出现下降趋势。

数据还显示，截至3日20时，巴西全国已有76175303人接种了第一剂新冠疫苗，占总人口的35.97%；27011395人完成了两剂疫苗的接种，或接种了只需注射一剂的新冠疫苗，这些全面接种者占总人口的12.76%。

专家认为，新冠疫苗大规模接种是近来新增死亡病例数下降的主要原因。巴西奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会研究员、传染病学家儒利奥·克罗达说，新增死亡病例数下降的主要原因是大多数老年人都完成了疫苗接种，随着疫苗接种覆盖面的扩大，新增死亡病例数会进一步下降。

专家指出，新增死亡病例数的下降并不意味着新冠疫情得到了控制，因为并非所有年龄段的新增死亡病例数都已开始下降，所以除了推进疫苗接种工作外，还应将社交隔离措施维持下去。

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