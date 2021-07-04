新华社纽约7月3日电 专访：中国所倡导的是真正的多边主义——联合国经社理事会主席阿克拉姆点赞百年中国共产党

新华社记者王建刚

联合国经济和社会理事会主席、巴基斯坦常驻联合国代表穆尼尔·阿克拉姆日前在纽约接受新华社记者专访时表示，中国是多边主义真正的捍卫者，“中国所倡导的是真正的多边主义。这是一条对世界上大多数国家充满吸引力的道路。”

在阿克拉姆看来，中国呼吁真正多边主义是希望“通过公平和参与式的进程去探寻全球性问题的解决方案”。中国倡导的多边主义，“是一个对大多数国家都充满吸引力的理念”，这些国家需要联合国，需要真正的多边主义。

关于中国主张在联合国和《联合国宪章》的基础上开展国际合作，阿克拉姆表示，“这是一条强化全球治理的道路，它使世界变得更加平等、更加包容；它使所有国家，无论大小，都能平等参与、维护自身利益、实现各自目标”。

谈到中国共产党建党百年及其取得的成就时，阿克拉姆说，这是中国历史上“里程碑式的成就”，“中国实现了绚丽的跨越，成为全球主要经济体，一个在全世界产生广泛影响、朋友遍天下的国家”。他强调：“令中国共产党引以为傲的是，它领导中华民族克服了诸多艰难险阻，成功地战胜了内部和外部的各种挑战。”

阿克拉姆称赞“中国是全球经济增长的典范”。他说，中国有效控制新冠疫情，并快速恢复经济，是目前增长最强劲的经济体之一，贸易、商品生产以及外贸出口稳步增长。中国正通过“一带一路”倡议下的合作使参与国家受益。

阿克拉姆认为，中国“通过消除绝对贫困、提升教育水平创造了发展经济的基础”，这非常值得许多发展中国家借鉴学习。

阿克拉姆表示，中国推进绿色发展、重视生态文明建设正在成为许多国家“发展绿色经济和生态经济的范本”。中国在推进“一带一路”过程中，逐步引入生态文明和绿色经济的概念，从而惠及沿线国家。“这不仅是发展中国家，而且是整个世界都非常欢迎的一个举措。”

阿克拉姆表示，“巴基斯坦是中国的铁杆兄弟。我们为中国的成就感到骄傲，为中国共产党的成就感到骄傲”。

“今年正值巴中建交70周年。两国关系始终朝着积极的方向发展，坚不可摧。”阿克拉姆期待巴中两国继续加深合作与友谊。

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