新华社大马士革7月4日电 专访：美国中东政策既不公正也无助于局势缓和——访叙利亚政治问题专家加桑·优素福

新华社记者汪健 郑一晗

叙利亚政治问题专家加桑·优素福日前接受新华社记者采访时表示，美国在中东地区事务中的立场并不公正，在巴以问题、叙利亚危机等地区问题上，其介入不仅没有缓和局势，反而令局势一再激化，各方矛盾不断加深。

优素福认为，美国的政治、军事干预在阿拉伯国家历史发展进程中扮演了负面角色。他指出，凭借在中东地区的广泛军事存在，美国利用地区国家的安全焦虑，迫使部分阿拉伯国家接受其政治诉求，但这些诉求不一定符合阿拉伯国家的发展利益。

在优素福看来，美国对中东地区的系列军事、政治干预，不仅使该地区的历史纠葛愈发难解，还一再损害美国自身国际信誉。“美国地区政策立场不公，近年来美国国内政治极化也反映在外交政策中，令阿拉伯民众对美国抱有不信任感。”

优素福认为，美国不负责任的地区政策一定程度上也助推了极端组织“伊斯兰国”的兴起。他说，叙利亚危机初期，美国将矛头对准叙政府，放任各武装组织获取资金、武器，却在极端组织兴起后自诩反恐先锋，暴露了其政策的短视性和虚伪性。

优素福指出，美国目前在叙利亚仍保有军事存在，并对叙施加严厉经济制裁，还通过各种组织对叙施压，试图影响叙政治进程，但美方诉求难以凝聚足够共识，美当前政策并未展现出促成政治解决危机的诚意，导致叙政治进程陷入僵局。“目前来看，美对叙政策无益于叙危机政治解决。总的来说，美国并未实现在叙战略目标。但作为世界大国，美国仍能深刻影响叙局势进展。”优素福说。

美国政府在叙利亚危机全面爆发前即开始对叙政府、企业和个人实施制裁，危机爆发后更是不断追加制裁。2019年底，美国会通过凯撒法案并由时任美国总统特朗普签署，该法案为外国投资者在叙投资、建设设置重重阻碍，进一步加强对叙经济封锁。

对此，优素福特别强调，美国对叙实施经济制裁，严重影响叙普通民众生计，加重了叙人道主义灾难。他说，受战乱、新冠疫情影响，大量叙民众流离失所，基本温饱得不到保障。在这样的情况下，美国还执意施加制裁，“阻挠叙重建，这无益于叙民生”。

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