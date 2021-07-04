新华社布鲁塞尔7月4日电 全球连线：尊重不同文化 倡导多边主义 ——欧洲左翼党主席比尔鲍姆谈中共重视和推动文明交流

新华社记者李骥志

欧洲左翼党主席海因茨·比尔鲍姆日前在接受中国媒体联合采访时表示，中国与欧洲的发展道路存在差别，这源于不同的历史文化背景，而中国共产党尊重这种差别并倡导多边主义，这非常重要。

比尔鲍姆曾于2017年赴华参加中国共产党与世界政党高层对话会。他说，中共中央总书记习近平在会上发表主旨讲话时强调，中国共产党将一如既往为世界和平安宁、共同发展、文明交流互鉴作贡献，他对此印象深刻。“这才是世界政治应有的面貌。”他说。

比尔鲍姆说，中国共产党领导中国在过去几十年中取得了巨大成功，走出了中国特色社会主义道路。中国拥有深厚的文化积淀，其发展历程与欧洲有相似之处，也有不同之处。“这是必然的，因为我们的文化背景不同。”

比尔鲍姆指出，那些夸大分歧、宣扬对抗的做法非常危险，“我们需要合作，而非对抗。”

比尔鲍姆认为，当今世界是一个日益多极化的世界，每个国家都有一席之地，大家必须坐在一起协商。在他看来，中国强调彼此理解、求同存异的外交思想顺应了这一趋势。

比尔鲍姆对中国共产党以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体，坚持公平正义、推动全球治理体系改革的做法表示赞同。“改善全球治理、推动和平与发展至关重要，尤其是在当前的艰难时刻。”他说，抗疫是全世界的共同任务，不是一国的事，除了合作，别无他法。中国在抗疫方面取得了很好的成绩，积累了经验，欧洲需要学习借鉴。

比尔鲍姆积极评价欧洲左翼党与中国共产党的党际交流，希望进一步加深双方关系。他说，如今全欧洲都在讨论如何实现工业绿色转型，中国在生态保护和工业转型方面积累了经验，欧中党际交流应加强环保方面的合作。

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