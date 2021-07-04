人民网雅加达7月3日电 （记者张杰）印度尼西亚卫生部7月3日公布的数据显示，过去24小时内，印尼新冠疫情单日新增确诊病例27913例，再创单日增长新高，截至目前，印尼疫情累计确诊病例升至2256851例，过去24小时内死亡人数为493人，累计死亡超过6万例，达到60027例。

雅加达卫生局7月初确认，基因测序结果显示，在雅加达已经发现1例卡帕（Kappa）新冠变种病毒。印尼流行病专家表示，卡帕变种病毒的传播速度更快，可在短于10秒的时间内使人感染，提醒民众千万不可掉以轻心，必须要提高警惕，谨遵卫生防疫规定，以免被感染。

被印尼总统佐科指派为负责控制疫情的海事统筹部部长卢胡特表示，由于变种病毒的影响还没有过去，今后两周是疫情控制的关键时期，在接下来的10—14天内，新冠疫情每日新增确诊病例可能会持续创新高。卢胡特已经和相关工业部门沟通，确保氧气供应。政府也决定设定若干种治疗新冠患者相关药物的最高零售价，避免药商趁机牟利。

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