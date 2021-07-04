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“汉语桥”中文比赛卢旺达赛区比赛落幕

2021年07月04日09:12 | 来源：新华网
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新华社基加利7月3日电（记者吕天然）一年一度的“汉语桥”世界大学生中文比赛和世界中学生中文比赛卢旺达赛区比赛3日圆满落幕。

本次比赛由中国驻卢旺达大使馆主办、卢旺达大学孔子学院承办。受新冠疫情影响，决赛在线上举行。7名大学生和4名中学生进入决赛，参加主题演讲、才艺展示和知识竞答三个环节的竞赛。最终，来自卢旺达大学教育学院的阿龙·尼永森加和来自卡鲁班达圣母学校的辛西娅·乌瓦塞分别获得大学生和中学生比赛冠军。

中国驻卢旺达大使馆政务参赞邢玉春在闭幕式上说，语言是文化的载体，也是不同国家和民族交流的桥梁，期待各方通过语言学习构建交流的桥梁，并致力于加深中卢两国间的友谊与合作、构建中非更紧密的人类命运共同体。

卢旺达大学教育学院代理院长弗洛里安·恩桑甘维马纳在发言中感谢中国对卢旺达教育事业的支持。他说，孔子学院的汉语教学不仅造福卢旺达大中学生，也为其他民众提供了学习汉语的机会，有助于促进两国文化交流、改善卢旺达民众的生活。

参赛学校代表、阿卡盖拉国际学校校长阿塔纳斯·乌维马纳表示，学生们很高兴有机会学习汉语。疫情好转后，学校将更好地开展汉语教学。

(责编：于洋、杨牧)

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