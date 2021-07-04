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逾600万欧盟公民申请留英许可

2021年07月04日09:05 | 来源：新华网
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英国内政部2日说，到6月30日这一截止日期前，内政部共收到602万份欧盟公民的留英申请。

英国内政大臣普丽蒂·帕特尔在一份声明中说：“有超过600万人申请，这史无前例。”

英国2016年就是否脱离欧盟举行公投，52%的投票者支持“脱欧”。此后，英欧双方开始谈判协商，为英国“脱欧”作各项准备。

英国2019年启动欧盟公民留英申请计划。按照这项计划，在2021年6月30日前，欧盟公民只要能证明他们在2020年12月31日前居住在英国，那么他们今后可以继续在英国居住、工作、学习，并获得医疗保障等福利。

内政部数据显示，在这602万份申请中，545万份已被受理，其中仅4%被拒绝、退回或判定无效。申请被批准的欧盟公民会收到一张证书，证明他们拥有合法的在英居留身份，用于找工作、租房。

帕特尔说：“很高兴我们保障了如此多欧盟公民的权利。他们是我们的朋友、邻居和家庭成员。”

英国2020年12月31日结束“脱欧”过渡期。今年1月1日起，英国开始真正意义上的“脱欧”。

据美联社报道，欧盟针对英国公民也有类似的居留许可方案。目前，大约有100万名英国公民生活在欧盟境内。（郭倩）【新华社微特稿】

(责编：于洋、杨牧)

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