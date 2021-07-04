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美国“问题工厂”所产又一批强生疫苗获批使用

2021年07月04日09:03 | 来源：新华网
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美国食品和药物管理局2日批准使用一批强生新冠疫苗。包括这批疫苗在内，已有4批产自美国一家“问题工厂”的强生疫苗获准使用。

多家媒体援引消息人士的话报道，新一批获准使用的疫苗尚未装瓶，至多可接种1500万剂。美药管局未说明新一批疫苗是否将出口海外。

强生新冠疫苗由美国强生公司旗下杨森制药有限公司研发，只需接种一剂。迄今，美国分发和接种的强生疫苗都在荷兰生产。

在美国国内，美国新兴生物科技公司是强生疫苗生产商，工厂位于马里兰州巴尔的摩市。这家工厂先前出现诸多问题，包括搞混强生疫苗与阿斯利康疫苗的原料成分、卫生不达标、生产流程不规范等，4月遭药管局勒令停产。多达1500万剂强生疫苗因原料搞混而报废。

美国药管局批准使用的4批强生疫苗都在巴尔的摩工厂停产前生产，包括6月11日获批的两批疫苗。药管局当时通报，这两批强生疫苗可用于国内接种或出口，还同时通报这家工厂所产多批强生疫苗“不适合使用”。多家媒体报道，强生公司打算将巴尔的摩工厂生产的新冠疫苗出口海外。

美药管局2日在声明中说，对有关生产记录和质量测试结果进行全面评估后，并考虑到当前的疫情紧急情况，美药管局得出结论，上述4批强生疫苗适合使用。美药管局并未将这家工厂重新纳入为新冠疫苗“授权生产设施”，将继续与杨森制药公司及新兴生物科技公司一道解决该厂的问题。（郑昊宁）【新华社微特稿】

(责编：于洋、杨牧)

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