美国佛罗里达州迈阿密-戴德县北迈阿密滩市一座公寓楼的居民2日紧急撤离，原因是大楼存在安全隐患。

这座“危楼”距离同县6月24日突然垮塌的一座公寓楼大约8公里。垮塌发生后，县长丹妮拉·莱雯·卡瓦下令对当地楼龄达到40年的全部建筑作安全检查。

北迈阿密滩市当局2日收到报告，显示这座公寓楼今年1月就被查出有严重结构和电气安全隐患，因而下令大楼全体居民立即撤离。另外，一场一级飓风迫近，可能数天内侵袭佛罗里达，加大撤离的紧迫性。

“为以防万一，市政府下令完全封闭这座建筑，要求居民撤离，以确保他们的安全，”市政府在一份声明中说，“同时，对结构的全面评估正在进行，然后将确定下一步措施。”

这座公寓楼1972年建成，有156套房间。大楼居民带着大包小包、拉着行李箱撤出。市政府正在帮助居民寻找临时栖身处。

2日，迈阿密-戴德县瑟夫赛德镇公寓楼垮塌事件确认遇难者新增4人，上升至22人。大楼坍塌1小时后至今，搜救人员没有发现幸存者。

另外，由于部分人员被重复计入等原因，当局修正了失踪人数，最新失踪者数字为126人。

这座公寓楼部分坍塌。由于担心剩余楼体垮塌，搜救行动1日凌晨2时左右暂停，下午4时45分左右恢复。县长卡瓦说，她已经签发命令，拆除剩余楼体。

2日新发现的遇难者包括一名7岁女童，她的父亲是消防员，上周以来一直在现场。女童的遗体被运走时，大约200名消防员向她敬礼。“每运走一名遇难者，我们的心情都很沉重，”县消防局局长艾伦·科明斯基说，“当我们运走一名同事的女儿（遗体）时，更是如此。”

佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯在社交媒体写道，来自多个州的400多名美军预备役人员已经抵达瑟夫赛德增援搜救行动。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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