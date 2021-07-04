新华社东京7月3日电（记者姜俏梅）据日本静冈县政府消息，该县热海市3日上午发生的大规模泥石流灾害已致2人死亡，目前仍有约20人下落不明。

日本媒体援引静冈县政府消息报道说，当天热海市发生的泥石流全长大约2公里，直达伊豆山下的伊豆山港，冲毁10多栋房屋。2名女性死亡，大约20人下落不明。另据热海市政府消息，截至当天21时45分，共计救出10名被困人员。

这是7月3日在日本静冈县热海市拍摄的泥石流灾害现场。新华社/共同社

社交媒体上的视频显示，大规模泥石流从伊豆山上直泻而下，瞬间将沿途房屋、车辆吞没，路边的电线杆被撕扯冒出火花，街上有人在奔跑寻求避难。

当地警方和消防部门正在现场搜救和确认受灾情况。日本陆上自卫队已派出30人参与救援，但由于恶劣天气状况、恐有再次发生灾害的可能，救援工作尚未正式展开。

日本东京电力公司表示，泥石流导致当地约1500户居民处于停电状态。东日本铁路公司说，受暴雨影响，神奈川县小田原站至静冈县热海站区间当日全天停运。

这是7月3日在日本热海市拍摄的禁止通行的收费道路。新华社记者华义摄

日本首相菅义伟3日在首相官邸召开紧急阁僚会议，指示了解灾情并做好应急对策。日本警察厅当天派遣由200人组成的紧急救援队前往受灾地区，国土交通省也派出两名紧急灾害对策专家前往现场进行调查。

据日本气象厅观测，热海市1日开始持续降雨，3日雨量增大，48小时降雨量超过320毫米，超过往年7月一整月的降雨量。据预测，4日当地还将持续降雨。热海市政府已向当地2.1万户居民发出最高级别避难警告。

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