“尼日利亚歌手赛红歌”暨“中共百年图片展”活动成功举办

人民网阿布贾6月26日电 （记者姜宣）当地时间24日，由中国驻尼日利亚使馆主办、尼联邦首都区艺术和文化局、中等教育局及中国文化中心协办的“尼日利亚歌手赛红歌”暨“中共百年图片展”活动在中国文化中心隆重举行。中国驻尼日利亚大使崔建春、国防武官林伟、文化参赞兼中国文化中心主任李旭大、尼参议院文化和旅游委员会主席奥考罗查及合唱队选手等近200人参加了活动。

崔建春表示，近年来，中尼人文交流日益密切，各领域互利合作不断深化，特别是年轻人之间的学习交往，成为实现两国人民友好往来的重要途径。本次红歌赛和图片展更加深入促进中尼文化交流。

奥考罗查高度赞扬中国共产党的改革开放政策。他表示，当前中尼关系合作取得了巨大成就，任何破坏双方合作的图谋都是徒劳的。

比赛中，合唱队用中文演唱了《歌唱祖国》《没有共产党就没有新中国》《东方红》《共产党好共产党亲》《我们的生活充满阳光》《毕业歌》《茉莉花》等歌曲，歌声激扬高亢、整齐一致，赢得了观众阵阵热烈掌声。经过激烈角逐，阿布贾“首都之声”合唱团凭借着专业演唱功底获得了一等奖，中国文化中心汉语班合唱队和加尔奇中学合唱队获得二等奖。

尼日利亚著名歌手艾什达助阵红歌赛。他说：“现在我觉得自己最要紧的就是要学习好汉语，我想用中国歌曲赞扬中尼两国之间的美好情谊。”

(责编：艾雯、常红)