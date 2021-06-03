2021中国—东盟媒体合作论坛在京举行

2021中国—东盟媒体合作论坛于6月2日在京举行，图为与会中外嘉宾参观“当莫高窟遇见吴哥窟”主题图片展。人民网记者宋亦然摄。

人民网北京6月2日电（记者暨佩娟、宋亦然）2021中国—东盟媒体合作论坛2日在北京举行。论坛由中国国务院新闻办公室和中国外交部指导，中国外文局和中国—东盟中心主办，来自中国和东盟10国的近100位新闻官员、媒体代表和专家学者通过线上线下相结合的方式，围绕“三十而立——开启中国—东盟合作共赢新篇章”主题进行探讨交流。

今年是中国和东盟建立对话关系30周年。中国外文局局长杜占元在论坛开幕式上致辞表示，媒体领域的交流合作是中国—东盟关系的组成部分，在促进双边关系发展、增进文明交流互鉴方面扮演着重要角色。希望双方媒体进一步深化合作内容、拓展合作领域、创新合作模式，为维护中国—东盟关系的持续稳定发展、构建中国—东盟命运共同体贡献更多智慧与力量。

东盟秘书处副秘书长康富线上致辞表示，尽管新冠肺炎疫情肆虐，但东盟和中国强劲的伙伴关系并未受到阻隔。今年是东盟—中国可持续发展合作年，双方战略伙伴关系将会在方方面面焕发出新生机。疫情之后，网民数量激增，尤其在新媒体领域，双方有更多合作机遇。加强媒体合作有助于我们在未来取得新的更大进步。

老挝驻华大使坎葆·恩塔万致辞表示，东盟和中国媒体作为双方主要信息沟通渠道和信息来源，在社会、经济、文化、公共卫生、民生等各方面发挥了重要作用。媒体应利用现有有效机制，为东盟—中国的未来发展，尤其是后疫情时代经济发展合作做出贡献。

菲律宾总统新闻事务办公室部长助理阿赛纳表示，加强媒体合作符合东盟和中国双方共同利益，有助于地区和平、共同繁荣、稳定和发展。尽管疫情之下，经贸等方面合作艰难，我们应尽可能运用技术来推进新常态，分享新倡议，开启新合作模式，这将加强东盟和中国双向经济合作，促进共同利益，加强地区和平与稳定。

“中国—东盟关系已成为亚太区域合作中的成功典范。”中国—东盟中心秘书长陈德海表示，新一轮技术革命和产业变革正深刻改变着人类生产和生活方式，赋予传媒行业新时代内涵和发展空间，也对传媒行业内容创造和传播方式不断提出新的更高要求。希望双方媒体能够进一步讲好中国—东盟合作共赢故事，助力中国—东盟政策沟通和发展规划对接，进一步深化拓展媒体合作。

在分论坛环节，中外媒体、智库代表围绕“RCEP框架下区域经贸合作新前景”和“新技术革命下媒体创新发展新趋势”议题展开讨论。

当天，论坛还发布了《中国关键词：新时代外交篇》中英对照版图书。开幕式前，与会的中外嘉宾共同参观了“莫高窟遇见吴哥窟”文化主题展。

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