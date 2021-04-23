【中国有约】黄鹤楼中吹玉笛，四月春光看楚天  

人民网武汉4月23日电 （苏缨翔）黄鹤楼，被称为“天下江山第一楼”，位于湖北省武汉市武昌区长江南岸蛇山峰岭之上。始建于三国时代吴黄武二年（公元223年），国家5A级景点，江南三大名楼之一，享有“天下绝景”之称。

随着疫情好转，黄鹤楼旅游逐渐恢复往日生机。2019年黄鹤楼游客量达到了446万人次，创历年游客接待量新高。2020年初，黄鹤楼公园恢复售票，1月份游客量恢复到2019年的27%，4月份游客量恢复到2019年的67%。目前，日均游客接待量达到1.1万人左右。黄鹤楼旅游的恢复，也代表着武汉城市功能的进一步复苏。

除了疫情的好转，当地政府对于湖北的推介宣传活动也为黄鹤楼公园旅游带来了转机。自2020年8月8日开始，湖北省政府开展了“惠游湖北”活动，黄鹤楼公园在146天里共接待游客216万人次，日均1.48万人。

除此之外，黄鹤楼景区积极推出“网红雪糕”等文创产品。黄鹤楼景区营销科科长张杰说：“网红文创雪糕的推出，是为了黄鹤楼景区的旅游重振，也是为了打造黄鹤楼自身的品牌文化，对游客的引流起到了一定的作用。”

“我们后续也会推动更多文创产品，包括黄鹤楼网红汽水、绿豆糕等一些受大众喜爱的商品，正好与黄鹤楼文化契合。”张杰告诉人民网。

值得一提的是黄鹤楼的特色讲解——“快板讲解”和“汉服讲解”，景区讲解人员摇身一变成“说书者”，以“表演+讲解”的方式将黄鹤楼的历史娓娓道来，吸引了不少游人前来驻足。而汉服讲解员们则穿着不同朝代的服装，结合不同时期的历史背景，为游客讲述黄鹤楼的历史文化，大大提高了游客的互动和体验感。

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