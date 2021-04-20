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图说殖民主义与种族主义——美国的人权之殇

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图说殖民主义与种族主义——美国的人权之殇
图说殖民主义与种族主义——美国的人权之殇
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来源：人民网-国际频道  2021年04月20日14:54

殖民主义和种族主义是美国的人权之殇。作为贯穿美国历史的顽疾，它们根深蒂固。当下，它们正以某种新的形式持续发作，令人扼腕。

 (责编：徐祥丽、常红)

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