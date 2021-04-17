第14届“汉语桥”世界中学生中文比赛蒙古大区赛成功举办

人民网乌兰巴托4月17日电 （记者霍文）4月16日，以“追梦中文，不负韶华”为主题的第14届“汉语桥”世界中学生中文比赛蒙古大区赛线上决赛在乌兰巴托成功举办。大赛由中国驻蒙古国大使馆主办，蒙古国立大学孔子学院承办。因为蒙古国疫情严重，从初赛到决赛都采取了线上模式。

本次比赛分为两大环节三个部分。在主题演讲环节中，选手们自拟题目，以各自的经历展示丰富的内容，以流利的汉语展示不同的风采。客观知识作答中，选手们回答了有关中华文化、文学、艺术、科技、教育、生态环境以及国情知识。主观题问答中，选手们以扎实的语言能力和灵活的应变能力，展示出他们对学习、生活和当下热点问题的深刻理解。

在中华才艺表演中，选手们以巧妙的创新，将评书、相声、快板、中国画、乐器弹奏、民族舞蹈等节目精妙地展示在“云端”。扣人心弦的评书《赤兔之死》、朗朗上口的快板《绕口令》、声情并茂的相声《我的烦恼》、赏心悦目的歌伴舞《花儿为什么这样红》、人剑合一的古典舞《问剑》等节目精彩纷呈，引人入胜。

经过三个多小时的激烈角逐，乌兰巴托希望汉语中学的13号选手扎布赫楞获得冠军，他将代表蒙古国赴华参加世界中学生“汉语桥”比赛。达尔罕彩虹中学4号选手那仁格日勒获得亚军。他们还分别摘得最佳口才奖和最佳才艺奖。贺西格中学、达尔罕彩虹中学、旅蒙华侨蒙中友谊学校荣获最佳组织单位奖，希望汉语中学路乘俊、达尔罕彩虹中学玉宝获最佳指导教师奖。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜通过“云端”作总结点评。他说，蒙古国立大学孔子学院结合时事设计的题目非常能够考验选手的应变能力和对中国时事的关心与了解。选手们在才艺表演环节各有绝招，语言类节目让人为之惊叹，几个学生的相声、评书和快板的表演令人赞赏。他鼓励选手们在今后的学习中，要注重积累，争取在今后的比赛中更上一层楼。

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