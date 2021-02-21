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游客在加拿大冰雪迷宫探险

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来源：人民网-国际频道  2021年02月21日11:16

人民网讯 当地时间2月19日，加拿大曼尼托巴省圣阿道夫，游客在当地冰雪迷宫游玩。

 (责编：于洋、常红)

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