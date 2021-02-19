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画面唯美！韩国光州鸳鸯在池塘嬉戏
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ICPhoto版权作品，请勿转载。
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来源：
人民网-国际频道
2021年02月19日08:27
人民网讯 当地时间2月18日，韩国光州，一群鸳鸯在池塘嬉戏。
(责编：崔越、常红)
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