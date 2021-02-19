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白雪皑皑！日本福冈银装素裹一片白茫茫

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来源：人民网-国际频道  2021年02月19日08:23

人民网讯 当地时间2月18日，日本福冈，当地迎来降雪，城市遭积雪覆盖。

 (责编：崔越、常红)

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