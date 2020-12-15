人民网雅加达12月15日电 （记者张杰）当地时间12月15日上午，伴随着巨大的轰鸣声，东南亚地区最大直径的盾构机在印尼雅万高铁1号隧道内破土而出，贯通了隧道内最后一点土方，这一画面通过视频监控传送到隧道外，整个工地欢声雷动，这意味着雅万高铁1号隧道顺利贯通，标志着雅万高铁建设取得重要进展，向预计2022年通车的目标又迈进了一步。印尼中央政府对该隧道的贯通和高铁通车十分期待，印尼海事与投资统筹部部长卢胡特、国企部部长艾瑞克、交通部部长布迪、公共工程部部长巴苏基、财政部部长穆莉雅尼、空间规划部部长贾里勒、及其他政府部门和建设企业相关负责人15日均赴施工现场参加贯通仪式，见证这一历史性时刻。卢胡特部长在现场表示：“在项目的建设过程中所遇到的困难当然是不少的。但是，在我们所有人的协同下，与投资、征地、许可、施工问题、社区关系和其他问题有关的事项都得到了解决，最终我们到达了今天的里程碑。今天，这项令人骄傲的成就，证明了良好的合作与协调可以解决任何难题，使任何复杂的项目得以实现。”除我驻印尼大使肖千赴现场参加仪式外，中国国家发改委副主任宁吉喆、国家铁路集团董事、总经理杨宇栋及副总经理王同军视频连线现场表示祝贺，宁吉喆表示，希望中印尼双方在建设好雅万高铁的同时，推进两国务实合作走深走实并取得积极成效。

雅万高铁1号隧道位于印尼首都雅加达市内，距离高铁起始站哈利姆车站约2.5公里，全长1885米，最大埋深34米，为全线控制性工程。隧道为单洞双线设计，下穿在建轻轨、高速公路和建筑物密集区，侧穿两座清真寺，地下水和地表水十分丰富，施工条件复杂，工程难度大。自2018年6月开工建设以来，国铁集团所属中国铁路国际公司牵头的中方施工联合体，严格落实设计要求，创新工艺工法，优化施工组织，强化安全质量控制，确保了隧道施工顺利推进，沉降严格控制在标准之内，全程实现“无渗漏、无滴水”。特别是针对隧道地质条件，中国电建精准采用“盾构+明挖”施工方法，使用中国自主研发的超大直径盾构机，开挖直径达到13.23米，创东南亚地区之最。在隧道贯通现场，印尼公共工程与住房部为1号隧道工程颁发了印尼最大TBM获奖证书。

雅万高铁是中印尼两国共建“一带一路”倡议的标志性项目，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，线路全长142.3公里，是印尼以及东南亚地区首条350公里/小时标准的高速铁路，也是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地，对于扩大中国高铁的国际影响，稳定产业链供应链合作具有重要的示范意义。建成通车后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，极大改善当地交通状况、便利民众出行、带动沿线产业开发、提升区域经济社会发展水平。万隆是印尼著名的旅游景区，由于地势较高，相对清爽，雅加达的中产阶层十分喜欢赴万隆避暑，因此每当周末，雅加达到万隆的高速公路都会大排长龙，理论上3个小时根本无法到达，基本都要5个小时以上的时间。因此记者所住的公寓里，很多住客听说乘坐雅万高铁40分钟就可以到达万隆，都表示出了极大的期待，开玩笑地称：“终于不用再穿纸尿裤了。”

自2018年6月9日雅万高铁正式下达开工令全面开工以来，参与建设的中方和印尼方企业通力合作，不断克服印尼环境复杂、资金紧张、资源紧缺等各种困难，积极努力稳步推进工程建设。2020年是中印尼建交70周年，习近平主席同佐科总统三次通话，两国元首充分肯定雅万高铁建设取得的进展，强调要继续积极实施好雅万高铁等双边务实合作重点项目。佐科总统也将雅万高铁项目作为其第二个任期的重要政绩，多次对外表示要积极推进雅万高铁建设。2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情也曾短时间打乱了建设计划，佐科总统又专门指示印尼海洋事务与投资统筹部抓紧研究应对措施，避免新冠肺炎疫情对雅万高铁等两国重大项目造成不利影响。中印尼双方密切合作，在应对疫情外，还继续推进项目实施，逐步解决剩余征地、设施迁改等多方面的困难。

2020年3月，印尼国内发现第一例新冠肺炎疫情，当印尼民众还对新冠肺炎没有提高警惕之时，雅万高铁合资公司（KCIC）和承包商联合体（HSRCC）就已经开始组织各参建单位成立疫情防控领导小组和专门工作组，制定中英文及印尼语版疫情防控工作方案，编写中英印尼三语疫情防控知识健康手册，要求施工全线全员认识到新冠疫情的严重性，进入防疫工作状态。雅万高铁项目施工人员高达15500多人，他们又分散在140多公里的高铁施工沿线，周边高速公路和居民区密集。随着印尼当地疫情的不断蔓延，项目周边确诊病例持续大幅增加，各参建单位一方面积极安排700余名国内员工返岗，组织相关设备材料进场复工复产，目前雅万高铁全线237个工点已全部开工，土建工程完成73%，5号、3号和7号隧道顺利贯通，部分重点路段连续梁和框架墩施工完成，主要路基、桥梁、隧道、车站房建等工程平稳有序推进，整个高铁线路初具雏形；另一方面做好打持久战的准备，持续保持高强度的防疫工作要求，对中方和印尼员工均严格执行卫生管理制度，截至目前，现场1900余名中方员工无一人感染新冠肺炎。

受疫情影响，高铁项目部很多印尼员工家庭出现经济困难，为此中方还通过适当发放补贴，帮助印尼员工家庭渡过难关，不仅如此，中方团队还与当地政府、医院、红十字会等密切沟通联系，积极为沿线居民、项目周边贫困家庭等提供帮助，参与当地疫情防控，截止目前，中方参建企业通过各种渠道向当地捐赠超过约150万元人民币的各类防疫、生活物资。而且随着施工的进行，还在继续为项目沿线创造就业，帮助当地人早日摆脱疫情影响，今年7月，在印尼正处于疫情初期，全国实行大规模社交隔离期间，国铁集团牵头，铁科院、中国中铁、中国电建、中国通号、中国铁设、印尼维卡国有建设公司等多家单位，联合印尼中国经济、社会与文化合作协会在线上举办雅万高铁专场线上招聘，为印尼当地提供大量优质工作岗位。其他各参建单位也在招聘上向当地倾斜，尽量为当地民众创造就业机会，同时建立培训中心和各专业培训学校，确保印尼员工能掌握熟练的职业技能，很多印尼员工都表示：“印尼人一般手停口停（没有工作就没有饭吃），疫情期间很多印尼人都没有工作，但我们所在的雅万高铁项目还在继续工作，这让我们不用担心生计。而且原来担心雅万高铁项目建好了，我们就没有工作了，但是现在我们自己有了技术，不管到哪里都能找到工作了！”。在瓦利尼隧道工点，印尼籍员工恩泽朴来自附近的村庄，平常与外界少有接触。来雅万高铁后，他通过与中方人员的交流合作，很快从一名小货车司机升级为管理60多人的工班长。他说：“雅万高铁改变了我的生活，让我接触到了新的事物，学习到新的技术，我看到了更加广阔的世界”。不仅如此，雅万高铁项目部还考虑到高铁建成以后的营运过程中需要大量的专业人才，还与美敦印尼铁路职业技术学院签订雅万高铁运营维护人员培训合作协议，共同为雅万高铁安全顺利运营培养专业人才。

雅万高铁就如同中国高铁走出国门的写照，面对的困难前所未有，应对的挑战前所未见，但这一切都只是通向目标终点的必经之路。卢胡特部长在15日贯通仪式上说：“国家希望雅万高铁项目能够成为一个现代化的公共交通基础设施，能够解决问题，满足流动需求，提高社会生产力，以可持续的方式对社会的经济和福祉产生积极影响。让我们齐心协力，全力支持，使我们期待已久的雅万高铁项目能如期完成，成为印尼的骄傲！”待到建成之时，雅万高铁不仅是印尼的骄傲，也将是中国铁路工作者的骄傲。

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