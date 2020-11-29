兰花汉服飘洒笔墨馨香 山鹰古堡传扬拉美风情——记2020年“VR中国”中哥建交40周年首届全国绘画大赛

人民网里约热内卢11月29日电（记者吴杰）11月26日，由中国驻哥伦比亚大使馆、哥伦比亚文化部、“VR中国”共同主办2020年“VR中国”中哥建交40周年首届全国绘画大赛线上颁奖典礼成功举办。中哥两国有关官员、艺术家及2000多名观众分别通过多媒体平台出席。

中国驻哥伦比亚大使蓝虎首先向71位艺术家、参赛选手和30位中哥文化名人及各协办单位表示衷心感谢。他说，此次画展不仅吸引了39位技艺精湛、才华横溢的专业画家，还有众多绘画爱好者、艺术院校的大学生及华裔新生代的积极参与。他们通过油画、水彩、素描、水墨画、现代艺术等丰富多彩的表现形式，歌颂了中哥建交40周年的深厚友谊，表达了两国人民守望相助、共克时艰的患难真情。文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。参赛者用精品佳作，歌颂了中哥友谊，表达了期盼天下一家、命运与共的美好愿望。

哥文化部长巴斯克斯表示：今年是中哥建交40周年。40年来，中哥友谊不断深化，两国视觉艺术、舞台艺术、博物馆、图书馆、档案馆等各文化领域交流合作日益广泛。这些丰富多彩的文化交流，为“VR中国”中哥建交40周年首届全国绘画大赛的成功举办奠定了深厚基础。感谢中国驻哥伦比亚大使馆举办这场有意义的大赛，为哥伦比亚艺术家和绘画爱好者提供了施展才华、颂扬友谊的大舞台。值得庆贺的是，从今天开始，中哥绘画大赛将成为两国一年一度的文化盛事，她必将跨越时空，使两国人民心相通、民相知，中哥友谊万古长青。

中国教育部科技委主任、前副部长赵沁平院士说，哥伦比亚艺术家与绘画爱好者的作品丰富多彩，紧扣中哥友谊主题，让我们在领略艺术的同时，也感受到两国深厚的文化交流基础。很高兴“VR中国”能支持中哥绘画大赛。文化艺术与科学技术的融合，将为中哥深层次文化交流作出新贡献。

中哥友协主席、著名汉学家普亚纳说，此次绘画大赛，哥艺术家以跨越国境和多样化的表现形式，诠释了对世界和平与构建人类命运共同体的美好追求。

中国驻哥伦比亚使馆同期还举办了华人华侨“龙的传人”绘画大赛，此次大赛吸引了新生代华裔儿童的踊跃参与。他们都在12岁以下，描绘的《最好的朋友》、《携手并进 战胜病毒》《中哥友谊长存》《四十周年》等，正是孩子们与各地华人华侨一次次为哥各地贫困民众及儿童捐款捐物、表达爱心的亲身体验，也是他们生在此，长在此，与当地小朋友深厚友情的真实表达。

据中国驻哥伦比亚使馆文化参赞朱晓燕介绍，2020年“VR中国”中哥首届全国绘画大赛由艺术中国、中国画院、罗振玉甲骨文书画艺术中心、哥中友协、汉语桥俱乐部波哥大站等共同协办。

今年绘画大赛设置了三维全景展厅，观众可在虚拟现实中体验每位画家的精彩作品。其中三组3名特等奖选手将荣获使馆赞助的中国政府奖学金；三组3名一等奖选手将荣获“VR中国”“文化+科技”一周访华学者奖学金；三组6名二等奖选手将荣获“VR中国”卡利中心“访问艺术家”采风奖学金。三组9名三等奖及所有参赛选手将分别荣获参赛证书及奖品。所有参赛作品将从2020年12月至2021年，分别在中国海南、西安、桂林、天津、长沙、苏州等城市线下巡展，并配合两国云游系列图片及视频，持续打造跨越时空、永不落幕的中哥绘画大赛。同时所有参赛作品还将在“VR中国”卡利中心展馆展示一年，并收录《2020年“VR中国”中哥首届全国绘画大赛作品集》中。

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