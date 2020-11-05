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2020国际学生"我与汉字"演讲比赛 复赛选手及部分作品展示

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由中国人民对外友好协会主办、人民网承办的2020国际学生“我与汉字”演讲比赛经过初赛角逐，30名选手脱颖而出。

本次大赛以“和合”这一中国几千年文明一直秉持的理念为主题，自10月16日全球同步线上开赛以来，吸引了在华外国留学生、在华工作外籍人士、海外母语非汉语朋友们的踊跃参赛，经过半个月的网络“知识问答”，30名选手凭实力跃入复赛。

在接下来的复赛中，每位选手将展示1分钟的汉语表达短视频，获网络票选和评委打分最高分的前10名选手将进入2020国际学生“我与汉字”演讲比赛总决赛。

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(责编：艾雯、刘洁妍)
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