首届“MadeCulture共创大赛”在巴黎成功举办

人民网巴黎11月1日电（记者何蒨） 10月29日，由旅法建筑师沈若凡发起并主办的首届“MadeCulture共创大赛”颁奖仪式在巴黎小皇宫成功举办。根据主办方介绍，首届“MadeCulture共创大赛”邀请了六家来自法国国家非物质文化遗产企业联盟的百年工坊作为评委参与，面向全球华人征集涉及作品，通过东方当代设计和西方传统工艺相结合的方式，让东方当代设计融入西方传统工艺，让华人设计师的创造性思维与西方古典美学碰撞，创造出有品质的当代作品。

此次奖项的发起者、旅法建筑师沈若凡指出：“‘MadeCulture共创大赛’应当是海外当代文化艺术界首个面向华人的工艺文化国际评奖，我们期望通过中法跨文化、跨行业的工艺设计合作，深入了解传统工艺内涵，来呈现更具有艺术观赏价值的顶级工艺品。此次评奖，我们收到的作品来自产品设计师、建筑师、室内设计师、平面设计师、艺术家、插画师等。”

中国与法国都是工艺大国，中法两国在历史中有过很多工艺交流。根据“MadeCulture共创大赛”主办方介绍，1664年法国传教士殷弘绪（Pere Francois Xavier d’Entrecolles）曾来到中国景德镇，并将中国瓷器制作方法传入法国，从而改进和完善了法国瓷器的制作工艺。1668年，法国人皮尔斯·罗丹（Pierce Rosin）远涉重洋来到中国，将一件铜胎画珐琅鼻烟壶（现藏于北京故宫博物院）献给康熙皇帝，这些都是中法文化交流历史中的重要节点。

2020年首届“MadeCulture共创大赛”精选了六家来自法国国家非物质文化遗产企业联盟的百年工坊，分别是法国最古老的的银器工坊Odiot、世界最大的木饰镶板工坊Feau & Cie、法国金属釉工坊Jaune de Chrome、法国水晶切割工艺大师Christal Benito、法国白瓷工坊J.L Coquet和法国顶级奢侈卫浴品牌Cristal & Bronze。这些工坊品牌都是获得法国政府承认的非物质文化遗产代表，代表法国传统工艺的最高水平。

根据主办方介绍，参赛作品由法国工坊品牌与主办方共同评审，最终产生最佳创意奖、最佳设计奖和至尊金奖三项大奖，本次获得至尊金奖的华人设计师有张翰墨、刘治治、韩英智、马健超、刘恺煊、王英男和张琦，另有30位年轻设计师获得最佳创意及最佳设计奖。获得至尊金奖的作品将由法国品牌工匠进行制作，并于2021年联名投放全球市场，并将在2021年1月中法两国多个城市举办巡展，所有获奖者及入围选手都将被录入品牌优秀设计师库，以便未来可以建立更多的合作机遇。

首届“MadeCulture共创大赛”的主办方艺造国际博览会（MadeCultureFair）是一个由旅法中国建筑师发起、以巴黎为起点并面向全球挖掘工艺人才的文化平台，通过文化分享、技法交流、市场开拓等方式打造多样化的当代文化活动平台，让更多的中国人了解法国艺术，也将中国的原创设计及工艺推向世界。此次首届“MadeCulture共创大赛”还获得了法国百年钢琴品牌普雷耶（Pleyel）和贵州茅台酒法国公司的友情支持。

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