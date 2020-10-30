菲律宾马尼拉市长莫雷诺考察中国援菲大桥项目

人民网曼谷10月30日电（记者赵益普）10月30日，菲律宾马尼拉市长莫雷诺赴中国援菲律宾比诺多—因特拉穆罗斯大桥项目现场，考察项目复工复产和疫情防控情况。中国驻菲律宾大使黄溪连陪同考察。

横跨马尼拉帕西格河的援菲比诺多—因特拉穆罗斯大桥（以下简称“B-I桥”）项目是菲律宾总统杜特尔特执政以来中国政府无偿援助菲律宾的首批两座桥梁项目之一，也是菲政府帕西格河12座桥梁修建计划项目之一。该项目于2018年7月17日开工，有望于本届政府任期内竣工，届时将实现日均通车3万辆的目标，大幅缓解马尼拉帕西格河王城与中国城两岸的交通拥堵情况。

莫雷诺表示，很高兴看到B-I桥项目得以全面复工并顺利推进，感谢中国企业采用先进的建造技术助力菲基础设施建设发展。在项目现场，我看到了很多菲本地员工在忙碌工作，感谢该项目为当地员工所创造的就业。B-I桥项目是中菲友好的生动体现，相信在不久的将来，随着B-I桥项目的落成，帕西格河两岸交通情况将得到大幅改善，当地民众也将切实感受到中菲友好合作的积极成果。希望中方施工单位继续做好安全生产和疫情防控工作，确保人员平安健康，推进大桥项目早日落地。

据了解，今年3月中旬大马尼拉地区实施强化社区隔离措施后，B-I桥项目按照规定停止施工。停工期间，项目实施单位中国路桥公司为项目员工提供了充足的防疫和生活物资。5月11日获得复工许可后，项目复工复产稳步推进，目前已全部复工，施工进度达到44%左右。与此同时，项目制定实施了科学严格有效的防疫措施，一直保持零感染，统筹疫情防控和复工复产取得显著成效。项目目前当地雇员人数为128人，占比达到77.6%，中方人员仅为37人，主要为管理人员和专业技术人员。随着施工的深入推进，本地雇员人数还会进一步增加。

据中国驻菲使馆介绍，截至目前，部分主要在菲中资企业为当地民众提供了近3.8万个就业岗位，在这些企业和项目上，中方员工整体占比不到8%。

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