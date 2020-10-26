第五届中非青年大联欢活动在京开幕

人民网北京10月26日电（记者 陈尚文、敬宜、薛丹）以“凝聚青春梦想，共创中非关系新时代——中非青年共庆中非合作论坛成立20周年”为主题的第五届中非青年大联欢活动26日在北京开幕。非洲驻华使节或代表、非洲在华留学生代表以及中国青年代表近200人参加了开幕式。

中国宋庆龄基金会主席王家瑞在开幕式上致辞称，疫情暴发以来，中非双方始终风雨同舟、守望相助。中非携手抗疫是多边主义在公共卫生领域的生动实践，为全球团结抗疫树立了榜样。今年是中非合作论坛成立20周年。作为中非合作论坛的重要配套活动，中非青年大联欢自2016年以来已成功举办了四届。在各方的共同努力下，中非青年大联欢成为了中非青年朋友深化友谊、交流互鉴的重要平台和响亮品牌。

外交部部长助理邓励表示，青年是中非合作的参与者和贡献者，是中非合作的见证者和受益者，也是中非关系的传承者和生力军。站在新的历史起点上，中非青年要继续团结协作、砥砺前行，将中非合作论坛建设得更好，将中非关系不断推向深入，为中非全面战略合作伙伴关系不断发展注入新动力。

非洲联盟驻华代表处常驻代表拉赫曼塔拉·默罕默德·奥斯曼表示，中非合作论坛成立20年以来，青年与妇女之间的交流合作始终是论坛工作的重点。双方长期致力于通过青年人之间的知识分享、文化和各个领域经验交流推进非中友好，中非青年大联欢就是其中一个重要的平台。年轻人在非洲国家中比例很高，60%的人口在25岁以下。加强青年之间的交流和往来已经成为非中领导人的重要共识。

开幕式后，中非青年参加了以“中非青年携手并进，开启中非关系新未来”为主题的中非青年圆桌会议。大家还体验了中医、京剧、木射、茶道、雅乐、印染、玉石手饰制作、木艺、青花瓷盘绘制、线装书制作等项目，在与中华文化的亲密接触中感受中国文化的独特魅力。

据悉，本届中非青年大联欢活动将分别在北京、江西两地举办。

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