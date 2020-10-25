炫丽民族风 舞动中蒙情——蒙古国第七届中学生中国民族舞蹈大赛成功举办

人民网乌兰巴托10月25日电（记者霍文）以“炫丽民族风 舞动中蒙情”为主题的蒙古国第七届中学生中国民族舞蹈大赛在蒙古国儿童宫成功举办。来自蒙古国10所学校的32个节目近200名选手参赛。在历时三个小时的比赛中，选手们凭借对中国文化的理解和热爱，倾情演绎，尽展中国民族舞蹈之美，为近300名现场观众奉献了一场精彩绝伦的视听盛宴。

比赛现场高潮迭起，掌声不断。舞蹈《纸扇书生》，少年们手持折扇风乎舞雩，意气风发，雅趣横生；《知否知否》，刚柔并济的舞姿演绎出女子特有的轻柔坚毅之美；《东城决》，伴随着铿锵有力的鼓声，“士兵”们不断变换队形，英勇雄姿与壮志豪情尽显；《采薇》，诗、乐、舞的艺术融合，舞者们柔美的身姿展现了浓郁的历史人文情怀；《中华大团圆》，舞者们身着绚丽服装，呈现了中华各民族和谐共舞的繁荣景象……

经评委会评审，贺希格中学选送的舞蹈《纸扇书生》摘得桂冠，国立第18中学选送的《小乔》、普通话中学选送的《中华大团圆》荣获二等奖，其余12个节目分别获得三等奖和优秀奖。贺希格中学、国立第18中学获得最佳组织单位奖；贺希格中学阿迪雅尼玛、国立第18中学包勒尔玛获得最佳指导教师奖。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜对大赛进行了热情洋溢的总结点评。他说，选手们的表演堪称专业，在他心目中，每个节目都是第一名。他还对各位选手提出了宝贵建议，希望他们在今后的比赛表演中，注重展现舞蹈技艺的同时，也能提升表情管理的能力，表情要和舞蹈相得益彰。他向倾情演出的各位参赛选手、选送优秀节目的各个学校、辛勤付出的辅导老师和大力支持选手的各位家长表示诚挚感谢。

据悉，蒙古国立大学孔子学院举办的中国民族舞蹈大赛已连续举办七届，是庆祝“全球孔子学院日”系列活动之一。比赛以蒙古国学生演绎中国民族舞蹈的形式，增进了中蒙两国人文交流，加深了中蒙两国的传统友谊，为中蒙两国人民的相互了解作出了应有贡献。

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