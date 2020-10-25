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美国动物园小熊猫首次亮相 津津有味吃美食模样超萌
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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：
人民网-国际频道
2020年10月25日09:32
人民网讯 当地时间10月23日，美国西雅图，林地公园动物园里的小熊猫首次亮相。
(责编：崔越、杨牧)
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