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美国动物园小熊猫首次亮相 津津有味吃美食模样超萌

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年10月25日09:32

人民网讯 当地时间10月23日，美国西雅图，林地公园动物园里的小熊猫首次亮相。

 (责编：崔越、杨牧)

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