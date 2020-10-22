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英国迎接万圣节 小动物提前享受南瓜宴津津有味

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年10月22日08:32

人民网讯 当地时间10月21日，英国布里斯托尔，万圣节将至，小动物们提前获得南瓜大餐，南瓜中装满切碎的蔬菜。

 (责编：崔越、燕勐)

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