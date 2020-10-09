【网连世界】四海同欢 海外中秋气氛浓

由于疫情影响，英国政府禁止大型聚会，所以不会有华人聚集赏月等活动。唐人街挂满了彩色灯笼，增添节日氛围。（白天行 摄）

人民网北京10月9日电 又到一年中秋时。作为代表团圆的中国传统节日，中秋节对旅居海外的华侨华人、留学生有着重要意义。佳节时分，海外中秋气氛正浓。

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