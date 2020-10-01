"撒播希望:致敬新中国教育主题图片展"在巴黎成功举办

人民网巴黎9月30日电（记者何蒨） 9月30日，“撒播希望：致敬新中国教育主题图片展”在巴黎东方中心举行开幕仪式，中国驻法使馆教育处公使衔参赞周家贵、法兰西院士及法兰西人文政治科学院终身秘书让-罗伯特·皮特（Jean-Robert Pitte）、法国国立高等公共卫生学院副院长李艾霞（Alessia Lefebure）、新华社巴黎分社编辑部负责人施建国出席开幕式并致辞，来自法国各界的中法友好人士及在法中国高校校友会代表出席了开幕式。

“撒播希望：致敬新中国教育主题图片展”由新华社旗下的中国图片集团（China Image Group）、中国国际文化影像传播有限公司主办，巴黎东方中心承办，展览以新中国教育对中国社会经济发展的贡献、特别是贫困地区儿童就学的成果为主题，分别介绍了新中国自建国以来在教育发展及教育资源均衡改革中的努力与成果。

中国驻法使馆教育处公使衔参赞周家贵受中国驻法大使卢沙野委托，对此次活动的举办表示热烈祝贺，并在致辞中指出：“中华民族历来有着尊师重教的优良传统，千百年来憧憬着‘有教无类’‘因材施教’的教育梦想。新中国成立后，国家始终把教育放在优先位置，不断扩大人民群众受教育的权利，大力实施科教兴国、人才强国、教育强国战略，推动教育事业实现跨越式的发展，逐步把教育梦想变为现实。”

周公参强调：“新中国成立之初，全国5.4亿人口约80%不识字，人均受教育年限仅有1.6年。2018年，全国近14亿人口中，各级各类学历教育在校生2.76亿人，人均受教育年限提升到10.6年，同年全国小学学龄儿童净入学率为99.95%，初中阶段、高中阶段、高等教育的毛入学率分别为100.9%、88.8%、48.1%，学前教育毛入园率81.7%，这些指标已达同期世界中上收入国家平均水平，我国已构建起基本完善的中国特色社会主义现代化教育体系，基本实现了从人口大国到人力资源大国的历史性转变。”

法兰西院士让-罗伯特·皮特先生在开幕式当日发来的专门致辞中指出：“在我第一次来中国的旅行中，就有幸参观了位于南京市中心夫子庙旁边的江南贡院，这次访问给我留下了深刻印象，并使我意识到中国人一直以来对知识的获取与传播的极大重视，这为出身贫困的年轻人走上更好的职业前途开辟了道路。法国于1871年第三共和国时期也采纳了类似的制度，实行教育免费、世俗化和义务教育改革，也给予普通人更多的职业机会，甚至成为共和国总统。中国自邓小平时代以来，经济飞速发展，这不仅是政策导向的结果，更归功于中国人较高的教育水平。”

法国国立高等公共卫生学院副院长李艾霞女士在致辞中指出，她曾多年在中国工作生活，对中国教育改革与教育政策有着深入研究。她指出：“新中国自建国以来，始终关注如何让更多人口接受教育，并将教育置于改革与经济发展的核心位置，这是十分值得瞩目的。此外，中国始终鼓励教育领域的对外开放，从上世纪50年代开始就积极向西方国家学习，如今西方国家的留学生中，很大一部分也来自中国，这部分留学生成为了中国人才储备的重要增长部分，也让人体会到中国作为教育强国的意义。”

新华社巴黎分社编辑部负责人施建国在致辞中指出：“与1949年新中国成立初期全国文盲比例高达80%的情况相比，今天中国教育的整体状况已经发生了翻天覆地的变化，70年来，每一个中国人都是这一变化的亲历者、见证者和记录者，无数个体的希望和梦想汇聚起来，成就了推动中国教育发展的巨大力量。新华社作为国家通讯社和世界性通讯社，一代又一代新华人用笔和相机记录了中国的变化，保存了大量珍贵的历史资料图片，中国图片集团作为新华社影像服务的窗口和平台，也通过这些影像将生动的故事向全世界描述。”

“撒播希望：致敬新中国教育主题图片展”共展出由新华社记者拍摄的珍贵历史照片70余幅，时间跨越1949年至2019年。展览分为四个部分，展示了新中国在过去70年中，如何将“接受教育”作为普通人只能仰望的机会，转变为基本的法定公民权利，以及中国广大青少年与普通民众对知识的渴求，特别是奋发进取的学习风貌。此外，图片展还专门就中法教育交流为主题，展示了罕见的历史照片。

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