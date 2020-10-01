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韩国民众乘火车返乡过中秋
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来源：
人民网-国际频道
2020年10月01日09:45
人民网讯 当地时间9月30日，韩国首尔，中秋前一天，首尔站可见不少带着行李和礼品乘车返乡的民众。
(责编：崔越、杨牧)
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