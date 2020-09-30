人民日报社国际部举办“家国·团圆”音乐会

中国现代箜篌演奏艺术创始人、中央民族乐团国家一级演奏员崔君芝与她的学生进行箜篌表演。人民日报记者黄发红摄

人民网北京9月30日电 （记者王迪）9月30日，在庆祝新中国成立71周年、喜迎中秋佳节之际，由人民日报社国际部党总支主办、人民网协办的“家国·团圆”红色经典曲目音乐会在人民网演播厅举行，人民日报社副总编辑赵嘉鸣、人民日报社机关党委常务副书记魏建周，人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，人民日报社机关党委副书记闫旺、人民网党委委员、监事会主席唐维红以及相关部门负责人和党员出席活动。

音乐会在《今天是你的生日，我的中国》的歌声中徐徐展开。优美抒情的箜篌演绎《地与火》《楼兰追梦》，悠扬欢快的笛声描绘《扬鞭催马运粮忙》。

“这是中国古代传统箜篌艺术一次特别的展示。”中国现代箜篌演奏艺术创始人、中央民族乐团国家一级演奏员崔君芝表示，通过人民日报社国际部和人民网平台，独一无二的中国箜篌艺术又一次走向世界。

北京歌剧舞剧院独唱演员王亮亮表示：“这是一次全新的演出经历。我第一次来到人民日报社，感受到党报的庄重和伟岸，在这里共度国庆和中秋节非常有意义。”

在原工程兵文工团团长曾昭昆的手风琴伴奏下，国家一级演员李丽梅娓娓歌唱《南泥湾》《我爱你中国》。“这次演出很快乐，感受到人民日报社国际部是一个温馨、团结、充满力量的集体。我们观看了驻外记者发来的祝福视频，深受感动。”李丽梅说。

一曲清丽婉转的《琵琶语》引人进入古典美的境界，一首《梨花颂》重温传统京剧经典，独唱《红星照我去战斗》《目光》点燃现场观众的浓浓爱国情。

“传统乐器表演与国际部、国际新闻记者的相遇，这是一种很奇妙的融合。”中央民族乐团琵琶演奏家蔡子越说。中央民族乐团男高音歌唱家、中国音乐家协会会员周炜与人民日报社、人民网多次合作。他说，我平时非常关注国际文化交流活动，这次演出让我发现了国际新闻人和民族音乐艺术家之间的共同点，我们都在努力将中国文化艺术精品传播出去。

演出在中央民族大学歌唱家赵娜与人民日报社国际部党总支全体成员合唱《我和我的祖国》中落下帷幕。国家一级演员、中央民族乐团笛子声部首席演员富强表示，期待能有更多与主流媒体的合作演出，更好地推动中国民族音乐走出去。

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