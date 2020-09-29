“感知中国·美美与共”——花好月圆·共度中秋活动在京举行

人民网北京9月29日电 （记者敬宜）月明风清、金桂飘香，精美的环境布置让人仿佛身处荷塘，感受花好月圆；品茶道，学印染，制作线装书……中外朋友共聚一堂，在丰富多样的文化体验活动中感受中国传统文化的悠远意蕴。

9月28日下午，由中国宋庆龄基金会主办的“‘感知中国·美美与共’——花好月圆·共度中秋”活动在北京中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举行。来自摩洛哥、丹麦、蒙古、埃塞俄比亚、塔吉克斯坦、阿富汗、越南、新加坡等国的驻华使馆外交官及家属、巴基斯坦使馆国际学校学生在欢乐和合的氛围中感受美满、和谐与希望的节日氛围。

中国宋庆龄基金会副主席井顿泉在致辞中表示，中秋节有着丰富的历史文化内涵，蕴含着人们对于家庭美满、生活圆满的美好期冀。在这个代表团圆的节日，希望大家感受中国优秀传统文化魅力，沟通心灵，增进理解。希望青少年朋友秉持平等尊重、开放包容的态度，在交流中取长补短、互学互鉴，增进民心相知相通。

在“中秋印记”古书制作项目中，嘉宾们版刻丰子恺画作《松间明月长如此》，并将版画制作成一本具有独特文化韵味的专属书册。“线装书体验别具中国特色，让我了解了很多中国历史文化知识。” 摩洛哥驻华大使馆公使穆哈德·拉亚齐说，“这样的文化交流体验活动能够促进国与国之间的交流、人与人之间的交往，非常有意义。”

茶香与金桂相融、茶月与荷塘相伴，一场浸入式的中国茶道体验让嘉宾意犹未尽。活动以茶引入“茶叙”，带领嘉宾体验中国唐宋明清不同历史时期的饮茶方式，观赏不同时期的月饼制作模具，品鉴“荷塘月色”茶叶月饼以及复原清代大团圆月饼。嘉宾同时现场体验了冰皮月饼制作，通过小茶点探索茶文化，感受中国传统文化的广博意境。

巴基斯坦驻华使馆国际学校活动协调员穆罕默德·阿里·阿萨德多次参加中国宋庆龄基金会主办的文化交流活动，此次共度中秋活动又让他感受到中国文化的丰富内涵。“切分月饼让我联想到在不同时间，月亮的阴晴圆缺有不同含义，我对中秋节的意蕴也理解得更深刻。”

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