向与会嘉宾赠书

人民网约翰内斯堡9月28日电（王磊）9月28日，由北京周报非洲分社主办、环球广域传媒集团和南非独立传媒集团承办的《习近平谈治国理政》第三卷赠书读书会在南非开普敦举行。会上，北京周报非洲分社首席记者倪延硕代表出版方中国外文局向南非民主独立党主席安瓦尔·亚当斯议员、《开普时报》主编西亚弗瓦·姆占西和西开普大学孔子学院院长武长虹赠送了《习近平谈治国理政》第三卷英文版。与会者踊跃发言，就本书的学习心得进行了交流和讨论。

姆占西对中国近几年所获得的发展成就表达了惊叹。他表示，书中详细的介绍了中国政府的扶贫工作，在过去几十年里使8亿多人口成功脱贫，并正在全民脱贫的道路上继续前行。姆占西认为这个成就令人叹为观止，此前他根本无法想象能有一个国家在那么短的时间内完成这么艰巨的任务。他表示，希望这本书能给南非的领导有所启示，进而使南非同样走上脱贫的道路。

亚当斯议员则表示，他对书内以人为本的中心思想印象深刻。他认为，当今世界个别国家更倾向于助力经济发展，而人民的需求被放在了相对没那么重要的位置。而书中提到的治国理念恰恰是把百姓的利益放在了第一位，所有政策都基于提高老百姓生活水平。这凸显了中国政府和国家领导人的责任心，以及对人民的关怀之心，这点值得南非政府学习借鉴。

随后武长虹发表了她的看法。武长虹说到，这本书详细论述了中国的治国理念，展示了中国在全国范围内消除贫困的决心和策略。它介绍了中国是如何在短短几十年内发展成为世界第二大经济体，也反映了中国反腐的决心和意愿。在这本书中，习近平主席提出构建中非共同体，促进各方面共同发展、维护双方友好关系。武长虹表示希望这本书可以帮助南非的研究学者和领导人更好地了解中国发展，帮助读者更加客观地了解中国。

最后，倪延硕介绍了《习近平谈治国理政》第三卷的内容。他表示，这套著作以详实的内容阐述了习近平的治国理念和外交思想，介绍了中国通过自身发展成为世界第二大经济体的历程，反映了中国反腐倡廉的决心和意志，突出了中国人民保护生态环境意识的日益提升。

倪延硕表示，世界越来越成为一个命运共同体，对于中国和非洲国家来说，更是如此。习近平主席提出共建中非命运共同体，通过共同努力，进一步推动双方共同发展。在本卷中，有一章专门阐述携手构建人类命运共同体。

目前，《习近平谈治国理政》第三卷英文版已经在南非最大图书连锁店Exclusive Books主要书店上架销售，并在南非最大的网上书店Loot.co.za上同步销售。

《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷出版以来，在国内外产生了强烈反响。党的十九大以来，习近平总书记在领导推进新时代治国理政的实践中，又发表一系列重要论述，提出许多具有原创性、时代性、指导性的重大思想观点，进一步丰富和发展了党的理论创新成果。

此次书评会得到了当地社会的广泛关注，众多广大南非群众表示希望能参与其中。然而，为支持政府的抗疫工作，书评会仅邀请了少量当地政界、学术界、媒体界的相关嘉宾等30余人到场。

活动最后，主办方还向独立传媒捐赠了5000个口罩，使媒体工作者在工作的时候能够更加有效保护自己。

(责编：苏缨翔、燕勐)