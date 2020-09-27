117位英魂归国 中韩交接第七批中国人民志愿军烈士遗骸

人民网首尔9月27日电 （杨晓娜） 当地时间9月27日10时，中韩双方在韩国仁川国际机场庄严举行第七批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式。

中国退役军人事务部副部长常正国、中国驻韩国大使邢海明、韩国外交部第一次官（副部长）崔钟建等出席仪式。中韩双方代表在现场签署交接书，确认韩方移交给中方的117位中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物。

随后，中国驻韩国大使邢海明为志愿军烈士棺椁覆盖国旗，中方举行悼念仪式后，中国人民解放军礼兵护送烈士棺椁登上解放军空军专机。

交接仪式上，常正国表示，中韩双方已连续7年共同实施在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接，中方共将716位烈士遗骸接回祖国。尤其是今年新冠肺炎疫情防控形势下，中韩双方为顺利完成志愿军烈士遗骸交接付出了更多心血。中方感谢韩方相关部门和工作人员付出的努力，中方将进一步深化与韩方的友好合作交流，积极推进在韩中国人民志愿军烈士遗骸保护相关工作，让更多志愿军烈士英魂早日回到祖国。

崔钟建表示，期待通过送还中国志愿军遗骸，韩中关系得到进一步发展，希望中国支持和协助半岛和平进程取得显著成果。

2014年至2019年，中韩双方遵循人道主义原则，本着友好协商、务实合作的精神，成功交接599位在韩中国人民志愿军烈士遗骸。今年是按照中韩双方达成的共识实施的第七次交接。

2020年初新冠疫情暴发以来，中韩两国有关部门一直保持沟通，开展抗疫及相关合作，克服疫情影响等实际困难推动此次交接工作顺利实施。

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