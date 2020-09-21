“中亚西亚地区局势变化与‘一带一路’高质量发展”学术论坛举行

人民网北京9月21日电“中亚西亚地区局势变化与‘一带一路’高质量发展”学术论坛于9月20日在江苏淮安举行。中国前中东问题特使、前中国驻沙特、埃及和阿拉伯国家联盟大使吴思科，中国前中东问题特使、前中国驻约旦、巴勒斯坦和土耳其大使宫小生，江苏财经职业技术学院校长程淮中在论坛开幕式上发表致词。

程淮中校长致词（照片由江苏财经职业技术学院校报记者团提供）

程淮中在致词时首先向参加论坛的专家学者表示欢迎。他说，“一带一路”为全球治理提供了新的路径与方向。当今世界，挑战频发、风险日益增多。面对新挑战新问题新情况，中国给出的全球治理方案是：构建人类命运共同体，实现共赢共享，而“一带一路”正是朝着这个目标努力的具体实践。

吴思科大使致词（照片由江苏财经职业技术学院校报记者团提供）

宫小生大使致词（照片由江苏财经职业技术学院校报记者团提供）

江苏财经职业技术学院副校长杜萍在致辞中表示，“一带一路”为新时期世界走向共赢提供了中国方案。不同国情、不同发展阶段的国家，其具体发展诉求与优先方向不尽相同，但各国都希望获得发展与繁荣，这便找到了各国共同利益的最大公约数。“一带一路”正是在各国寻求发展机遇的需求之下，同时尊重各自发展道路选择基础之上所形成的合作平台。

杜萍副校长主持论坛开幕式（照片由江苏财经职业技术学院校报记者团提供）

论坛由国家发展和改革委员会“推动中国-中亚-西亚经济走廊高质量发展问题研究”课题组、江苏财经职业技术学院主办，共分研讨会和专家讲座两部分进行。

研讨会由中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所中亚研究室主任张宁、中国社科院西亚非洲所政治室主任唐志超分别主持。中国社会科学院世界经济与政治研究所国际战略研究室主任薛力、中国社科院信息情报院国际编研部主任汪权等就与会专家学者的发言进行点评。

专家讲座于9月21日举行，由江苏财经职业技术学院党委书记韩香云主持。吴思科和宫小生分别在专家讲座上作主旨报告。新华社中东总分社前社长、太和智库高级研究员吴毅宏，中国社科院西亚非洲所政治研究室主任唐志超等作为特邀嘉宾参加专家讲座。

本次论坛为期两天。上海社科院国际问题研究所副所长余建华，中国社科院信息情报院国际编研部编审黄永光等380余人参加论坛。（王南）

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