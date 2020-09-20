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马来西亚迎中秋节 巨型玉兔花灯吸睛

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年09月20日09:20

人民网讯 当地时间9月18日，马来西亚吉隆坡，中秋节将至，当地亮灯的巨型“兔子”装置吸引眼球。

 (责编：崔越、杨牧)

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