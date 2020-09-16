王毅同蒙古国外长恩赫泰旺举行会谈

人民网乌兰巴托9月15日电（记者霍文）当地时间9月15日，国务委员兼外长王毅在乌兰巴托同蒙古国外长恩赫泰旺举行会谈。

王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，中蒙两国守望相助、共克时艰。巴特图勒嘎总统在中国疫情最严峻时刻专程访华，对中国表示支持并向中方赠送3万只羊，蒙古各界发起向中国的募捐活动。中方也投桃报李，毫无保留同蒙方分享防控经验和信息，提供医疗物资援助。两国关系经受住疫情考验，并在共同抗疫中得到进一步提升。我们愿同蒙方一道落实两国领导人共识，推动中蒙全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

王毅表示，我此访要对外传递的信息，首先是中方愿同蒙方进一步加强抗疫合作，巩固双方“零感染”的良好态势，同时携手应对疫情可能长期化的准备，加强常态化联防联控，用好并扩大货物往来“绿色通道”，加快建立人员往来“快捷通道”，开展疫苗和药物合作。疫情终将过去，中蒙友谊长存。

二是中方将继续支持蒙古经济社会发展和民生改善，愿同蒙方分享发展机遇，实现共同繁荣。双方优势互补，合作前景广阔，我们要把因疫情损失的时间补回来，推动重点项目尽快复工复产。此访期间，双方达成了广泛合作共识，同意加快开展共建“一带一路”和蒙方“草原之路”对接，积极推进污水处理厂、水电站、棚户区改造等已商定和正在协商的重大项目，扩大自蒙农牧产品及煤炭进口，进一步加强口岸及跨境经济区合作。

三是双方要共同努力，确保中蒙关系长期健康稳定发展。中蒙是永久的邻居，也应成为永远的朋友。这是两国唯一的选择，也是最好的选择。双方要不断增强政治互信，夯实双边关系政治基础，尤其要相互尊重国家主权和领土完整，不干涉对方国家内部事务。这不仅是两国建交时的政治承诺，也是国际关系的基本准则，应当成为确保两国关系健康稳定发展的“定海神针”。

王毅强调，中蒙同为发展中国家，在国际地区事务中拥有广泛共同利益。双方要加强在联合国等多边框架的支持配合，共同发出反对单边主义、支持多边主义，反对分裂对抗、支持合作共赢的积极声音。

恩赫泰旺表示，蒙方高度重视蒙中关系，并将对华合作置于蒙外交优先位置。疫情以来，两国高层保持密切沟通，双方政治互信牢固，互利合作不断深化。王毅外长是疫情后首位对蒙古进行访问的外长，这是中方对蒙中关系高度重视和两国传统友谊的生动体现。蒙方感谢中方提供的抗疫物资援助，愿继续同中方团结抗疫，拓展传统中医药合作。双方开通货物运输“绿色通道”、增加货运班列，为恢复并扩大两国贸易发挥着重要作用。蒙方愿同中方深化地方、文化、教育、卫生、创新等领域合作，密切在多边舞台的沟通协调，推动取得更多互利共赢成果。

两国外长重申并确认，中蒙将相互尊重主权、独立和领土完整，互不干涉对方国家的内部事务。

会谈后，两国外长共同签署了修订后的《中蒙边境口岸及其管理制度协定》、中蒙外交部年度合作计划等文件并共同会见记者。

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