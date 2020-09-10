国际观察：“脱钩”中国，谁之祸福？

“盼望着，盼望着，从春到秋，苦等4个多月，我的冰箱终于到货了。”近日，一位住在华盛顿的脸书用户分享了自己在美国疫情大流行期间的购物经历。“疫情发生后，囤积食品增加，冰箱需求量大增，从3月起就脱销了。”他4月下旬网购的订单，一直到8月26日还没有货。最后他打电话追问，才在店里找到一台。搬到家里，看看产地，赫然写着“Made in China”。

一位居住在华盛顿的脸书用户发现自己在疫情期间好不容易买到的冰箱产自中国，不禁发出“还是不要脱钩的好”的感叹。

“还是不要脱钩的好。”苦等冰箱带来的感叹背后，是中美经济深入到“毛细血管”的相互联系。

经过40余年的深度融合，中美经济早已结成你中有我、我中有你的血肉联系。当地时间6月14日，美媒报道称中国再次成为美国最大贸易伙伴。数据显示，今年上半年双边贸易额达到2340亿美元，仅6月一个月就突破500亿美元。美国企业在华投资兴业累计已超过7万家，年销售额达7000亿美元，其中97%都是盈利的。根据上海美国商会的调查，虽然特朗普一再施压“脱钩”，但目前仍有92.1％的成员表示他们没有离开中国的计划。

特朗普政府任性地想要撕裂这种联系，丝毫不考虑可能给商界、科技界和普通百姓带来的痛楚。9月7日，在白宫举行的劳工节新闻发布会上，特朗普再次鼓吹要让美国“永远结束对中国的依赖”。

对此，美国“乡村国王”(Rural King)百货商店的物流经理皮特曼应该就不会同意。6月28日，彭博社曾刊发《特朗普要求“脱钩”，美国公司却想要更多》一文。文中举例，正是由于与中国及亚洲商家的紧密关系和灵活的供应链，使Rural King免于许多零售商面临的物品短缺窘境。皮特曼的优势在于，他在中国有100多个供货商。

“特朗普的中国政策同美国商界观点背道而驰。”曾担任美国国家安全委员会亚洲事务高级主任的麦艾文（Evan Medeiros）9月7日在太和文明论坛上指出，美国商界特别关心的是中美科技合作。他们想要保护自己的领域，而并不是具有冲突和对抗性的两国关系。

从现实层面讲，美国能否如特朗普所说，“永远结束对中国的依赖”？《华尔街日报》6月2日发文称，美国对中国的依赖不仅仅是购买口罩或者销售苹果手机，中国企业还是美国高科技产品的主要客户。中国在美留学生人数约占外国留学生的三分之一，为美国大学提供资金来源。与此同时，中国劳动力能帮助苹果快速生产其所需设备，相比之下，其他经济体不可能拥有与中国大陆同等的经济规模。

事实是，毁灭就是毁灭，远不等于更好地重建。“脱钩”之后怎样？对中国、美国和全球的每一个人来说，是更好还是更坏？反正，始作俑者美国政客们不认为付出代价的会是自己。

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