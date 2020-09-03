中国政府援蒙第三批抗疫物资交接仪式在蒙举行

人民网乌兰巴托9月3日电（记者霍文）9月3日，中国政府援助蒙古政府第三批抗疫物资交接仪式在蒙古卫生部举行。驻蒙古大使柴文睿、使馆经济商务参赞宋学军，蒙古卫生部长蒙赫赛汗、部长顾问其米德苏仁、技术局局长格日勒特奥德、对外合作司司长杨吉玛等参加。

柴大使在讲话中表示，今年以来，中国政府先后援助蒙古政府三批抗疫物资，体现了中国人民对蒙古人民的友好情谊。中蒙是友好邻邦和全面战略伙伴，突如其来的疫情检验了两国人民伟大而牢固的友谊，丰富了两国卫生健康共同体内涵。中蒙双方在抗疫过程中守望相助，诠释了中蒙是命运共同体的深刻内涵。

柴大使说，在以习近平同志为核心的党中央领导下，经过艰苦卓绝的斗争，中国人民以顽强的意志和不屈的精神取得了国内疫情防控和复工复产的双重胜利。中方将秉持人类命运共同体理念，与蒙方继续携手合作，共同打赢这场疫情防控攻坚战。

蒙赫赛汗部长表示，蒙中两国是山水相连的友好邻邦。在当前全球疫情高发态势下，蒙中两国人民密切配合、相互支持，谱写了邻里互助、共同抗疫的友好篇章。蒙方感谢中国政府提供的抗疫支持，感谢中方在蒙方急需之时施以援手。

此次中国政府援助蒙古的抗疫物资为10万只N95口罩，此前两批援蒙抗疫物资共包括13032份核酸检测试剂、49.5万只医用外科口罩、5000只N95医用防护口罩、1000件医用防护服。

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