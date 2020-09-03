英国玻璃艺术联合展亮相上海琉璃艺术博物馆          

人民网讯 由当代玻璃艺术先锋科林·里德领衔，九位艺术家联袂合作的《玻璃时代的一缕光——横跨三代．英伦窑铸玻璃艺术联合展》亮相上海琉璃艺术博物馆。展览将于9月5日正式对外开放，持续至明年3月。展览汇聚英国窑铸玻璃艺术之父基思·卡明斯、科林·里德和以科林·里德为导师的七位艺术家共36件作品，其中有基思·卡明斯为了此次展览特别创作的最新作品，更有中国现代琉璃艺术开拓者与奠基人杨惠姗与科林·里德特别联手创作的中西合璧作品亮相，这也是杨惠姗首次与外国艺术家的共同创作。

跨越三个世代传承的玻璃艺术联合展，由上海琉璃艺术博物馆创始人张毅，携同英国玻璃双年展主席安德鲁．布鲁尔顿及科林·里德联手策划，除了探索英国窑铸玻璃艺术的历史脉络，一次遍览六十年的英国玻璃艺术精华，更有东西方玻璃艺术先锋的创作“双重奏”，起到了东西方文化交流的积极作用。诚如策展人、琉璃工房创始人张毅所言，“今年是特别的一年，因为疫情，人与人、国与国之间的交流，出现不同形式的变化。但是，东西文化的差异，压抑不住了解彼此的向往！艺术文化的交流，也不会因为距离而却步。三十三年来，琉璃工房对于引介世界重要的玻璃艺术创作到亚洲，邀请世界重要玻璃艺术家亲自到亚洲来交流，一直在持续。我们深信文化交流，是必须的。我们必须了解世界，同时，我们也必须要世界知道我们，了解我们。”

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