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太萌了！柏林动物园双胞胎大熊猫躺地吃竹子嬉戏打闹

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年08月29日09:44

人民网讯 当地时间8月27日，德国柏林，柏林动物园中的双胞胎大熊猫“梦想”和“梦圆”嬉戏打闹。据悉，这对在德国出生的大熊猫双胞胎宝宝在8月底将迎来1岁生日。

 (责编：崔越、杨牧)

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