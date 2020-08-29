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太萌了！柏林动物园双胞胎大熊猫躺地吃竹子嬉戏打闹
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来源：
人民网-国际频道
2020年08月29日09:44
人民网讯 当地时间8月27日，德国柏林，柏林动物园中的双胞胎大熊猫“梦想”和“梦圆”嬉戏打闹。据悉，这对在德国出生的大熊猫双胞胎宝宝在8月底将迎来1岁生日。
(责编：崔越、杨牧)
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