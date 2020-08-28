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英国大英博物馆开放 将采取网上预约

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年08月28日08:18

人民网讯 当地时间8月25日，英国伦敦，大英博物馆举行媒体预展。据悉，闭馆已长达100多天的大英博物馆于8月27日对外开放。

 (责编：崔越、燕勐)

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