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英国大英博物馆开放 将采取网上预约
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来源：
人民网-国际频道
2020年08月28日08:18
人民网讯 当地时间8月25日，英国伦敦，大英博物馆举行媒体预展。据悉，闭馆已长达100多天的大英博物馆于8月27日对外开放。
(责编：崔越、燕勐)
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