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日本神户市立森林植物园现“蓝色隧道”

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年08月25日08:46

人民网讯 当地时间8月24日，日本神户，神户市立森林植物园中一条长约90米的隧道被投射出蓝色亮光，夏日清凉感扑面而来。

 (责编：崔越、燕勐)

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