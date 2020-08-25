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日本神户市立森林植物园现“蓝色隧道”
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来源：
人民网-国际频道
2020年08月25日08:46
人民网讯 当地时间8月24日，日本神户，神户市立森林植物园中一条长约90米的隧道被投射出蓝色亮光，夏日清凉感扑面而来。
(责编：崔越、燕勐)
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