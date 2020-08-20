“阿以问题新动向及其影响”学术研讨会举行

人民网北京8月20日电 “阿以问题新动向及其影响”学术研讨会在此间举行。中国中东学会会长、中国社会科学院海湾研究中心主任杨光研究员出席了开幕式并致辞。中国社会科学院西亚非洲研究所副所长王林聪研究员主持了开幕式和第一时段的主题研讨。

外交部中阿论坛事务大使李成文、宁夏大学中国阿拉伯研究院院长李绍先、中国社会科学院西亚非洲研究所研究员殷罡、中国国际问题研究院研究员董漫远、新华社世界问题研究中心研究员吴毅宏、中国社会科学院西亚非洲研究所政治研究室主任唐志超研究员和《人民日报》资深记者王南等作了精彩发言。唐志超研究员主持了第二时段的研讨，中国现代国际关系研究院中东所所长牛新春、浙江外国语学院环地中海研究院院长马晓霖、中国社会科学院西亚非洲研究所研究员余国庆、北京大学区域和国别研究院副院长王锁劳、对外经贸大学外语学院副院长丁隆和中国社会科学院西亚非洲研究所信息室主任王建等专家作了发言。专家们围绕“以色列与阿联酋关系走向正常化的动因和影响”“各方对以色列与阿联酋关系正常化的态度和立场”“阿以问题的新变化、未来走向”等议题进行了深入研讨。与会专家还进行了热烈的讨论，发表真知灼见，对未来中东局势走向等进行研判和预测。杨光研究员作总结发言。

本次研讨会由中国中东学会、中国社会科学院海湾研究中心和中国社会科学院西亚非洲研究所共同主办。来自中国外交部、中国现代国际关系研究院、中国国际问题研究院、北京大学、对外经济贸易大学、宁夏大学、浙江外国语学院、太和智库和中国社会科学院西亚非洲研究所等国内重要部门、智库、高校专家学者等30余人参加了研讨会。（朱泉钢）

图为杨光致辞。

图为李成文发言。

图为王林聪主持开幕式。

图为研讨会现场。

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