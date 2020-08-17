澜湄合作缅甸项目稳步推进

人民网仰光8月17日电 （记者李秉新）日前，由中国政府提供的澜湄合作专项基金项目核查工作在缅甸仰光举行，中国驻缅甸使馆、缅甸外交部、农业、畜牧与灌溉部、教育部等有关官员共同参与了核查工作。

今年伊始，新冠肺炎疫情肆虐全球，多项国际合作受到影响。目前中缅两国疫情不断得到缓解，由中国政府提供的澜湄合作专项基金缅甸产品质量提升项目也逆风起航，各项目单位纷纷恢复开展行业培训，不断提高缅甸产品质量水平。

负责缅甸传统水产品加工项目的农业、畜牧与灌溉部官员温温莱女士介绍了该项目2019年实施以来的进展情况，她表示仅在2019年，她们就对缅甸南部仰光省、德林达依省等4个省份的水产品加工者进行了总共18次培训，共有1575名当地水产品加工者学习了食品安全法规以及提高水产品质量有关技术。在参观久久美鱼酱加工厂时记者看到，鱼酱还是用传统方法酿制，但使用的水是经过中国设备净水过滤后的纯净水，工厂经理吞盛介绍说，鱼酱是我们普通百姓每天必吃的食物，使用这套设备生产的纯净水加上传统酿造方法让我的产品质量提高了一大块，国内外的缅甸人越来越离不开它了。

记者在教育部所属的信息技术发展研究所了解到，缅甸正在用中国政府提供的澜湄合作专项基金致力于云服务器设施建设，为社会提供云计算服务。科技司副司长内其莱莱登表示，目前缅甸高端信息技术人才十分短缺，该研究所目前正在举办高级信息技术培训课程，多次请华为公司人员讲授信息通讯技术前沿知识。由于新冠肺炎疫情期间要保持社交距离，培训班暂时中断了一段时间，现已经准备重启培训课程，预计明年9月完成项目时，缅甸将有一批掌握云技术的人才为社会服务。

澜湄合作专项基金资助的果蔬种子优化项目同样也取得了重大进展。项目负责人吴纳吞博士展示了优质芒果、菠萝蜜、柚子以及蛇瓜、苦瓜、秋葵等果蔬产品，他介绍说，考虑到现代社会人们越来越注重健康，因此新研发的果蔬产品在进一步改善口感基础上，又更加重视含糖量的控制。此外，他们还不断研究如何使果蔬产品的新鲜度保持得更长些，这样就能运输到更远的地方，开发更加广阔的国际市场。

中国驻缅甸使馆代表苏哲表示，中国政府2016年在澜湄合作首次领导人会议上决定5年内提供3亿美元特别基金用于支持各国中小项目，目的就是要缩小地区发展差距，促进共同发展共同繁荣，希望缅甸有效利用这一基金，让社会最急需的项目得到支持，让当地人民早日见到成果。

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