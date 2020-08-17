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巴西里约旅游景点开放 游客参观打卡基督像
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巴西里约旅游景点开放 游客参观打卡基督像
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来源：
人民网-国际频道
2020年08月17日08:48
人民网讯 当地时间8月15日，巴西里约旅游景点开放，游客参观基督像。
基督像落成于1931年，总高38米，俯瞰着整个里约热内卢市。
(责编：崔越、徐祥丽)
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