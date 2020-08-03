中企承建孟加拉卡纳普里河底隧道项目实现左线贯通

人民网北京8月3日电 （记者苑基荣）达卡消息，8月2日，随着盾构机平稳而精准地驶入东岸左线工作井钢套筒内，孟加拉卡纳普里河底隧道项目顺利实现左线贯通，这标志着中国海外首条长大水下隧道取得重大突破。

卡纳普里河底隧道项目位于孟加拉国吉大港市卡纳普里河入海口处，连接卡纳普里河东西两岸，路线全长9.3公里，其中盾构隧道段长2450米，隧道直径11.8米，采用中国规范设计及施工，设计时速为80公里的双向四车道。

项目采用中国交建自主研发制造、出口的超大直径盾构机，盾构机直径12.12米，重2200余吨。在左线隧道掘进过程中，项目部克服了富水粉细砂地层盾构始发接收、上软下硬地层中盾构姿态控制、铁板沙地层盾构掘进控制等重大施工技术难题，首次运用了大直径钢套筒始发、接收技术，以保障盾构机安全。

今年以来，孟加拉国新冠病毒肆虐和洪水泛滥。项目部坚持 “一手抓防疫，一手抓生产，两手都要抓，两手都要硬”的指导方针，积极协调各方资源，确保项目“工机料”的及时到场，不仅确保了中孟员工的“零感染”，还确保了疫情期间的高效生产，实现了左线隧道顺利贯通。

接下来，盾构机将开始转体，启动右线隧道二次始发，项目部全体员工将坚持“不忘初心，牢记使命”，整装再出发，以攻坚克难、披荆斩棘的勇气，以全新的状态完成新的目标。

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