网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

中企承建孟加拉卡纳普里河底隧道项目实现左线贯通

【查看原图】
中企承建孟加拉卡纳普里河底隧道项目实现左线贯通
中企承建孟加拉卡纳普里河底隧道项目实现左线贯通
123
来源：人民网-国际频道  2020年08月03日09:35

人民网北京8月3日电 （记者苑基荣）达卡消息，8月2日，随着盾构机平稳而精准地驶入东岸左线工作井钢套筒内，孟加拉卡纳普里河底隧道项目顺利实现左线贯通，这标志着中国海外首条长大水下隧道取得重大突破。

卡纳普里河底隧道项目位于孟加拉国吉大港市卡纳普里河入海口处，连接卡纳普里河东西两岸，路线全长9.3公里，其中盾构隧道段长2450米，隧道直径11.8米，采用中国规范设计及施工，设计时速为80公里的双向四车道。

项目采用中国交建自主研发制造、出口的超大直径盾构机，盾构机直径12.12米，重2200余吨。在左线隧道掘进过程中，项目部克服了富水粉细砂地层盾构始发接收、上软下硬地层中盾构姿态控制、铁板沙地层盾构掘进控制等重大施工技术难题，首次运用了大直径钢套筒始发、接收技术，以保障盾构机安全。

今年以来，孟加拉国新冠病毒肆虐和洪水泛滥。项目部坚持 “一手抓防疫，一手抓生产，两手都要抓，两手都要硬”的指导方针，积极协调各方资源，确保项目“工机料”的及时到场，不仅确保了中孟员工的“零感染”，还确保了疫情期间的高效生产，实现了左线隧道顺利贯通。

接下来，盾构机将开始转体，启动右线隧道二次始发，项目部全体员工将坚持“不忘初心，牢记使命”，整装再出发，以攻坚克难、披荆斩棘的勇气，以全新的状态完成新的目标。 

分享到：
(责编：刘洁妍、杨牧)
更多>>

我要留言

进入讨论区 论坛

注册/登录
发言请遵守新闻跟帖服务协议   

同步：分享到人民微博  

社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜