建军93周年：回眸中德两军务实交流，在合作中共同应对挑战

人民网北京8月1日 （施维）今年是中国人民解放军建军93周年。一直以来，中国军队在维护国际安全与和平中发挥了重要作用。中国人民解放军始终践行着“共同、综合、合作、可持续”的新安全观，深化传统和非传统安全领域国际合作，共同应对全球性安全挑战，为维护世界和平稳定作出积极贡献。

近年来，中国积极开展了全方位、宽领域、多层次的国际军事交流与合作，在广泛交流合作中提高共同应对威胁和挑战的能力，向国际社会展现我国走和平发展道路的坚定决心。中德两军关系是两国关系的重要组成部分。在两国领导人外交的引领下，中德两军高层保持互访，交流密切。在维和、卫勤、军事学术等领域的往来与合作不断密切，人员培训领域的合作富有成效。

中德两军关系始终保持着积极发展的势头，并不断深化务实交流合作。建立于2002年的中德两军防务战略磋商机制是高层战略对话的重要机制，是两军沟通与交流的重要平台，为增进相互了解、加强战略互信、促进务实合作发挥着重要作用。2016年6月，中国海军第23批护航编队湘潭舰首次参加德国“基尔周”活动，并与多国海军开展了友好交流互动。同年10月，中德两军卫勤力量首次成功在中国重庆开展了以地震灾害人道主义医学救援为主题的联合演习。2018年，时任德国国防部长冯德莱恩访华，分别与中央军委副主席许其亮和国防部长魏凤和举行了会谈。双方在会谈中多次肯定了中德两国的全方位战略伙伴关系，一致同意通过深化合作促进各自军队建设，推动两军关系的发展。2019年，中德两军“联合救援-2019”联合演习在德国费尔德基兴举行，这是中国卫勤部队首次实兵实装成建制在欧洲参加联演。

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