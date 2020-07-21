中国与中亚合作，烈火炼真金

2020年7月16日，首次“中国+中亚五国”外长视频会议成功举行，与会各国外长在相互信任的氛围中就当前特殊条件下开展合作的主要问题进行了建设性对话。携手战胜疫情，共促经济复苏，维护地区安全，加强多边协作成为会议的核心议题。

21世纪全球经济发展重心向亚洲转移，中亚的政治地位显著提升，甚至被称为“亚洲的心脏”。中亚自古就是不同文明交汇、融合、繁盛的十字路口。

2001年“9·11”恐怖袭击后，美国及其北约盟国在阿富汗实施“不可摧毁的自由”行动期间，中亚就已受到大国的关注，中亚在解决阿富汗问题和其他冲突中的重要性显著提升。2007年，联合国中亚地区预防性外交中心在土库曼斯坦首都阿什哈巴德正式成立，这是联合国首次设立此类机构。

过去20年，中亚国家提出的一系列倡议获得了联合国大会的支持。哈萨克斯坦成为2017-2018年联合国安理会非常任理事国。中亚各国首都成为多个权威性全球会议和论坛青睐和首选的举办地，议题包括反恐怖主义和极端主义，经济合作和水资源利用，世界和传统宗教领袖大会等等。中亚在国际舞台上的地位和作用大大增强，世界大国也不断深化与中亚的合作。

对中亚五国而言，邻居并不是纯地理概念，首先归属于精神范畴。东方伦理认为，远亲不如近邻。古时候，各家各户之间的矮篱笆墙上也要留一扇不上锁的门，以保证邻居可以自由交流。中国与中亚充分发挥各自地理优势，努力发展全面合作。在较短的历史时期内，没有出海口的中亚国家成为全球最大的陆港和重要的过境交通走廊。

进入21世纪，在中亚，在雪豹踪迹罕至，雄鹰不肯筑巢的雪山之巅，经过中方建设的“通天之门”口岸，源源不断的货物在中国与中亚之间往来。在中亚，在曾经静默辽阔的草原上，一座座城镇拔地而起，新建的铁路蜿蜒通向欧洲。过去20年，仅哈萨克斯坦一国就新建了11条国际公路，6条国际铁路，每年承担中欧班列约60%的货运量。中哈连云港物流合作基地建成并投入使用，使中亚在历史上首次有了太平洋出海口，直接连通亚太市场。如今，经济全球化遭遇回头浪，在逆全球化讨论甚嚣尘上的背景下，“一带一路”获得越来越多的支持，中国与中亚的互联互通持续发展。天堑变通途，不可能变成可能。我们亲眼见证了古丝绸之路依托现代科技，在极短的历史时期内复兴的进程。

中国与中亚五国的经贸关系发展充分证明，双方的关系绝非单行道，而是货真价实的互利合作。2001年至2019年，中国与中亚五国的贸易额从15.08亿美元增至465亿美元，实现增长近30倍！双方成功地克服了全球金融危机的影响。现阶段，双方充分利用经验，积极协调部署，合作抗击疫情。这也是2020年7月16日首次“中国+中亚五国”外长视频会晤的核心议题之一。

中方与中亚不断地为扩大经济产业合作创造条件，拉动了投资合作的增长。截至2019年初，中国对中亚的直接投资接近200亿美元。数字背后是数十家合资企业，数百个新项目，和数千个就业岗位。

中国-中亚跨国天然气管道项目是大型投资合作项目，全部建成通气后每年可向中国输送天然气650亿立方米。中亚国家除获得直接投资外，未来30年还可以获得稳定的天然气销售收入和过境运输收入，数百人可以获得稳定的就业保障。

中资对塔吉克斯坦建材行业的投资也可圈可点。中国的先进技术帮助矿产资源丰富的塔吉克斯坦在短时期内从水泥进口国转型为中亚最大的水泥出口国。

贸易最惠国待遇助力中乌贸易额在2019年达到72亿美元。乌兹别克斯坦铁路网与新亚欧大陆桥中国-哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路干线贯通也为乌国发展注入了新动力，乌兹别克斯坦成为中国沿海经中亚至欧洲铁路运输网的重要节点。

中国的投资和技术大大降低了油气资源贫乏的吉尔吉斯斯坦的能源依赖。中大中国石油公司炼油厂（卡拉巴尔塔市）和托克马克炼油厂（托克马克市）主要向吉国内市场供应汽车燃油和润滑油。

事实胜于雄辩，共建“一带一路”为中国与中亚业已深耕的经贸合作开辟了更为广阔的前景，双方在此基础上共建的大厦将越来越高，辐射面越来越广。无论批评者怀疑者和居心叵测者怎么说，中国与中亚的全方位合作都在持续推动中亚的经济社会发展。中国不干涉中亚伙伴国内政，向中亚国家提供无附件条件的无偿专项援助，援助额以数十亿美元计。中国不搞价值观捆绑，尊重合作伙伴选择符合本国利益的发展道路。中国与中亚的发展目标有很多相似之处，也有很多共同的关切，尤其是维护地区安全与稳定的关切。

今年的上合组织峰会将于秋季在俄罗斯举行，中国-俄罗斯-中亚组合将再次展示出强大的生命力，每个成员国都发挥不可替代、相互补充的作用，共同保障地区安全，推动面向未来几十年的共同发展。诚如中国古话所言：“烈火炼真金”。

（作者：政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长）

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