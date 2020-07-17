人民网北京7月17日电 （记者李欣怡）7月17日，中国（烟台）—东盟进出口商品云洽会召开，会议由中国—东盟商务理事会、烟台市政府共同主办。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁、烟台市政府副市长李朝晖及烟台市与东盟国家的企业家代表共200多人出席会议，对接洽谈，商议合作。

许宁宁执行理事长在致辞中表示，中国与东盟国家比邻而居，互为重要的投资合作伙伴，在各自对外经贸中处于重要位置

今年上半年，中国与东盟贸易总额逆势同比增长了5.6%，中国向东盟出口同比增长3.4%，中国从东盟进口同比增长8.5%；中国与东盟贸易占中国对外贸易总值比重高达14.7%，较去年同期占比提升了1.2个百分点。今年1-5月，中国企业在“一带一路”沿线对54个国家非金融类直接投资的前十位中有七个东盟国家，即新加坡、印尼、老挝、越南、柬埔寨、马来西亚、泰国。

许宁宁指出，中国与东盟增进合作，彰显现实意义和长远意义、地区意义和世界意义。双方经济的融合发展，不仅助力了中国和东盟十国的经济增长，而且推动了东亚地区经济一体化进程，为世界经济增长也做出了本地区的贡献。

许宁宁认为，东盟地区值得投资的行业包括东盟国家鼓励投资的相关行业、与中国—东盟国家制定的经贸合作规划相符的行业、与开发资源相关的行业、与弥补其产业链相关的行业、与发展数字经济相关的行业、与满足其日用消费相关的行业等，以及可在东盟国家设厂产品销往更广阔国际市场的行业。

烟台市政府副市长李朝晖在致辞中谈到，烟台与东盟国家有着日益密切的经济联系，有着相互依托的发展需求，合作发展前景广阔。2019年，烟台与东盟进出口总额359.7亿元，增长9.1%。截至目前，烟台累计吸引东盟国家投资项目529个，合同外资32.6亿美元，实际使用外资25亿美元。

李朝晖表示，烟台正在构建以战略性新兴产业为先导，以先进制造业为主体，以现代服务业为支撑的现代产业体系；正在积极抢抓“一带一路”建设机遇，发挥中国（山东）自由贸易试验区烟台片区优势，以先进制造业和实体经济为依托，全面加强与东盟的产业合作、经贸往来、人文交流，努力为东盟企业来烟发展创造一流的营商环境。希望通过这次会议，让东盟企业进一步了解烟台，共享烟台发展机遇。

烟台市政府副秘书长、市商务局局长陈新姿在主旨发言中谈到，烟台市与东盟国家开展国际产能合作的潜力巨大。烟台南山集团、玲珑轮胎、中宠食品等骨干企业都在东盟国家设立了项目，玲珑轮胎在泰国布局了中国轮胎行业海外生产的第一条卡车子午线轮胎生产线，成为泰国规模最大、投资最多的中资企业之一。东盟国家的制造业、采矿业和热带农业，也越来越多走进烟台市场。希望共同为双方企业投资提供便利、优化环境，尤其是结合中国—东盟自贸区升级《议定书》生效的机遇，加快推动双方经贸合作再上新台阶。

缅甸中华总商会会长林文猛、印尼工商会中国委员会副主席张锦泉、马来西亚中小企业公会会长江华强、烟台明远家用纺织品有限公司董事长陈义忠等在发言中就增进合作提出了有关建议。

本次会议开设食品行业、医药及防疫用品、机械及电子电器、电商及物流四个分会场供双方对口企业家洽谈。

今年1-5月，烟台市与东盟贸易额达145.2亿元，同比增长50.5%，占烟台市贸易总额的近六分之一。烟台的苹果、葡萄、电脑、手机等产品在东盟国家广受好评。截至目前，烟台市在东盟投资企业70个，中方协议投资额16.2亿美元，东盟已经成为烟台市重要的合作伙伴。

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